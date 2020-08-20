Ayda 68 liraya geçinmeye çalışan aileye yardım eli

Yunus Kumru, 58 yaşında. Ankara Sincan’da oturuyor. Türkiye onu, bir sokak röportajındaki sözleriyle tanıdı. O röportajda, sesi titreyerek, “Engelli maaşımın haricinde başka bir gelirim yok. O da 568 lira. 500 lirasını kiraya veriyorum. 4 tane çocuğum var. Kiradan sonra bana 68 lira kalıyor. Ekmek almaya param yok. 2011’de kaza geçirdim, ayağım sakat kaldı, elektriğimi Aile Bakanlığı karşılıyor. Su borcu için de komşular yardım ediyor, Allah razı olsun. İnanın çok zor. Dokunsalar ağlayacağım” dedi.

YARDIMA KOŞTULAR

Bu sözler milyonların yüreğini dağladı. Hayırseverler seferber oldu. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti. Nakdi yardım, kıyafet ve gıda yardımı yapılması talimatını verdi. Kumru Ailesi’nin boş olan dolabı, gelen yardımlarla öğleden sonra biraz doldu. Ailenin yüzü bir süreliğine güldü.

PARASIZLIKTAN TEDAVİ BİLE OLAMIYORUZ

Yunus Kumru’nun eşi Gülay Kumru da “Dişlerim çok kötü durumda. Ağzımı bile açamıyorum” dedi. Parasızlıktan tedavi bile olmadığını söyledi.