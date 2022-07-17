Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Yayınlanma:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Bitiş Tarihi: 01.08.2022 (Mesai Bitimi)

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