Aydın'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) – Aydın'nın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabalarından birini tüfekle öldürdüğü, ikisini de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Gökyaka Mahallesi'ndeki olayın ardından kaçan T.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen T.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
– Olay
Gökyaka Mahallesi'nde akrabalar arasında dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada T.G'nin, tüfekle Ferdi Topuz, Adil ve Veli Gültekin'i yaraladığı öne sürülmüştü.
Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılardan Ferdi Topuz hayatını kaybetmişti.
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