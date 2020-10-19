Aydın'da doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisinde yüzde 47 tasarruf sağlanabilir

ANKARA (AA) – Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, Aydın'da doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisine yılda ortalama yüzde 47 tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Ersöz, yazılı açıklamasında, Enerya'nın hizmet verdiği kentlerde doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalıştığını aktararak, dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilen doğal gaz kullanımı ile ev ekonomisine katkı sağlanabileceğini kaydetti.

Doğal gazın temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra ev bütçesine de katkı sağladığını vurgulayan Ersöz, "Aynı zamanda kömür, şofben ve tüp kullanımı gibi diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Doğal gaz kullanımı ile Aydınlılar ev ekonomisine yılda ortalama yüzde 47 gibi bir oran ile bin 781 lira katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Ersöz, doğal gaz tüketimini minimize etmek için bir dizi tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatarak, "Öncelikle kullanımı sırasında kombi basıncını düzenli aralıklarda kontrol etmek gerekiyor. Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, oda termostatı kullanmak gibi önlemler ortalama yüzde 15 tasarruf sağlamanıza yardımcı önlemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, menfezlerin kapatılmaması, sıcak su borularının izole edilmesi gibi unsurların da tasarruflu doğal gaz tüketimini sağlayacağına dikkati çeken Ersöz, şunları kaydetti:

"Kış aylarında doğal gaz tüketimini minimize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak önemli. Yılın farklı mevsimlerinde farklı fonksiyonlarından faydalandığımız kombilerin düzenli bakımı da oldukça önemli. Kış modunda hem petek suyu sayesinde yaşam alanlarımız ısınıyor hem de sıcak suya erişebiliyoruz. Yaz modunda ise sadece sıcak suya erişebiliyoruz. Kombiler kışın soğuk havadan, yazın güneş ışığından olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bu sebeple kombileri korumasız bir şekilde açıkta bırakmamak gerekiyor. Düzenli kombi bakımı ile de enerji tasarrufu sağlayabiliyor ve kombilerin performansını koruyabiliyoruz."