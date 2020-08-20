Aydın'da iş makinesi üzerinde evlilik teklifi

AYDIN (AA) – Aydın’ın Söke ilçesinde çiftçilik yapan İlker Yörük, kız arkadaşının yaşadığı apartmanın 3'üncü katındaki balkonuna iş makinesinin kepçesiyle çıkarak, evlenme teklifi etti.

Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan İlker Yörük (25), kız arkadaşı Müge Karaoğlu’na (23) sürpriz evlilik teklifi yapmak istedi.

Ağabeyi ve arkadaşlarından yardım isteyen Yörük, temin ettiği iş makinesinin kepçesine binerek kız arkadaşının oturduğu apartmanın 3'üncü katına doğru yükseldi. Müzik eşliğinde gökyüzünde havai fişek ve konfeti patlatan Yörük, kız arkadaşı için "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı.



Balkona çıkan Müge Karaoğlu, erkek arkadaşı Yörük'ü balkonda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yörük, balkonda duran kız arkadaşının evlilik teklifine “evet” demesinin ardından, iş makinesinin üzerindeyken yüzük taktı.



Kız arkadaşının evinin balkonuna inen Yörük, müzik eşliğinde kız arkadaşına sarılarak tebrik etti.

Müge Karaoğlu, "Gerçekten bir anda erkek arkadaşımı evimizin balkonunda gördüğümde şok oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.



İlker Yörük, bu fikri ağabeyi ve yengesinin verdiğini belirterek, "Yanımda olan abim ve yengem olmak üzere arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evlilik teklifimi yaptım, kız arkadaşım da evet dedi. İnşallah en kısa zamanda da nişan yüzüklerimizi takıp, düğün tarihimizi belirleyeceğiz." diye konuştu.