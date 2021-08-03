Aydın’da orman yangını başladı! Kısa sürede büyüdü

Yazan:
Alaturka Online
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

YAYINLANMA: 20:24 – 03 Ağustos 2021

Aydın’da orman yangını başladı! Kısa sürede büyüdü

İlçeye bağlı Alemler ve Esençay mahallerindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının dağlık ve sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinin zorlaştığı bildirildi.

Karadan söndürme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların kendi çabalarıyla alevlere müdahale ettiği görüldü. DHA

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