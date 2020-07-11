Aydın’da silahlı kavga: 3 yaralı, 1 gözaltı!

Olay, saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 122 Sokak’ta meydana geldi. Bekir Bakırcı (27) abisi Erol Bakırcı (33) 09 UF 860 plakalı otomobille, Yılmaz Doğan (33) ve Onur Çatalbaş (30) ise 09 TA 127 plakalı otomobille sokağa geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, bir anda birbirlerine tabancayla ateş etti.

Olayda Bekir Bakırcı, Erol Bakırcı ve Onur Çatalbaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YAKINLARI DA TARTIŞTI

Haberi alan iki grubun akrabaları ve yakınları olay yerine geldi. İki grubun yakınları arasında da tartışma çıktı. Polis ekipleri, kısa sürede tartışmayı sonlandırırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alıp, sokaktaki vatandaşlara anonsta bulunarak evlerine gönderdi.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri incelemesinde otomobillerde ve sokakta 10 boş kovan bulundu. Otomobillerde kurşun izine de rastlanıldı. Olayla ilgili Yılmaz Doğan gözaltına alındı. DHA

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