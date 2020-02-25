Aydın’da vekillerden “harp” atışması!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde tarım desteklerinin ödenmesini isteyen çiftçilere AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı’nın “Memlekette harp var, ortalık yer yerinden oynuyor. Size el insaf diyorum. Az sabırlı olun” sözleri tartışma yarattı.

İncirliova AKP İlçe Başkanlığı’nın “Tarım Çalıştayı” hafta sonu Belediye Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çalıştayda ziraat odaları başkanları, muhtarlar, çiftçiler, Aydın ilinin gübre ve mazot destekleri ödenmeyen iller arasında olmasını eleştirdi, desteklerin ödenmesini istedi.

Eleştirileri yanıtlayan TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Aydın AKP Milletvekili Rıza Posacı, mazot ve gübre desteklemesinin 57 ilde çiftçiye dağıtıldığını söyledi.

Posacı, aralarında Aydın’ın da olduğu pamukçu illerde ekim alanlarının kontrol edilmeye başlandığını, çalışmaların tamamlanmasından sonra desteklerin ödeneceğini belirterek “Öyle çok abartılacak bir durum yok. Arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış herhalde. Memlekette harp var, ortalık yer yerinden oynuyor. Size el insaf diyorum. Az sabırlı olun, memleket bizim, çiftçi bizim.3-5 gün geç kalma ile feveran yapmayın” diyerek çiftçileri adeta azarladı.

“YOLSUZLUK, YAĞMA VE YIKIMA KARŞI HARP VAR”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada Posacı’yı sert sözlerle eleştirdi.

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

* Asıl sayın vekile ‘el insaf’ demek gerek.

* Çiftçimiz verilecek primlere göre ödemelerini planlıyor.

* Dekar başına 62 lira mazot, 4 lira gübre, toplamda 66 lira yapılan destek mi hükümete ağır geliyor?

* Ülkedeki harp çiftçiye ödeme yapılacağı zaman mı çıkıyor?

* Tarımı desteklemek amacıyla bütçeden ayrılan paradan aylık maliyeti 32 bin TL olan cipler kiralanırken ülkenin ekonomik durumu zirvede miydi?

* Evet, ülkede bir harp var.

* Açlığa yoksulluğa karşı, ekonomik krize sefalete karşı, sizin yarattığınız yolsuzluk, yağma ve yıkıma karşı bir harp var.

* Çiftçi, memur, işçi, öğrenci aç.

* Ekonomik kriz iktidar ve yandaşları hariç herkesi vurdu ve bunun hiçbir gerekçesi olamaz.

* Hiçbir gerekçe kabul edilmez.