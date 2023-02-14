Ayew’den Atsu sözleri: Aileye ulaşmaya çalışıyoruz çünkü…

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut için bekleyiş sürüyor.

AİLESİ HATAY’A GELDİ

Atsu’nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de dün itibariyle Hatay’a geldi. Enkaz çalışmalarını yakından takip eden Atsu ailesi, gelecek olumlu bir haberi bekliyor.

GANA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.

‘TARİF EDECEK KELİMELER YOK’

Sky Sports ile yaptığı röportajda duygularını aktaran Andre Ayew, Atsu’nun durumu nedeniyle çok üzgün olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çok üzgünüm, çok moralim bozuk. Bizim bu durum hakkında ne hissettiğimizi tarif edecek kelimeler yok. Şahsen, yakın olduğum biri olduğu için benim için çok zor.”

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‘ÇOK ÜZGÜNÜZ’

Oyuncular olarak birbirleri ile iletişimde kalmaya çalıştıklarını da aktaran Ayew, “Oyuncular olarak birbirimizle konuşmaya çalışıyoruz, neler olduğunu öğrenmek için aileye ulaşmaya çalışıyoruz çünkü durum hakkında çok üzgünüz ve onun iyi ve olması için dua ediyoruz. Gana’nın tamamı da dua ediyor.” dedi.

ESSIEN’DEN MESAJ

Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea’de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien’den mesaj geldi. Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşım Christian Atsu’nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte” dedi.