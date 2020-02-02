Ayın ilk Sayısal Loto’su devretti! İşte 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdular. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu. 1 Şubat Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye çarşamba günü yapılacak çekilişe devretti.

1 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.