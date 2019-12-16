Aykut Kocaman: ‘Burada puan almak kolay değil’

Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında geriye düşmesine karşın ikinci yarıda Milosevic’in attığı golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Maçla ilgili anlatılacak çok fazla şeyin olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Kocaman, “Bugün bir farlılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha morallendirecek, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak.

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-1 Konyaspor Hafta içi Avrupa Ligi`nde turlayan ve 12 maçtır yenilmeyerek bu maça çıkan Başakşehir, ligde kötü günler geçiren Konyaspor`a sahasında puan kaptırdı. Mücadele Ponck ve Milosevic`in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İstanbul temsilcisi, zirve yarışı yaptığı rakiplerinin puan kaybettiği, lider Sivasspor`un ise kazandığı haftada fırsat tepki! İlgili Haberi Oku

“İçeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş maçları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu 1 puan sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama en azından dirençli bir takım görüntümüz vardı. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Hafta içinde, UEFA Avrupa Ligi’nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında, derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan direncimizi yukarıya çıkarmak adına, takıma da umut ve güç verme açısından önemliydi” açıklamasını yaptı.