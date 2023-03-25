Aykut Kocaman sürprizi! Süper Lig’e geri dönüyor

Süper Lig’in en deneyimli teknik direktörlerinden biri olan Aykut Kocaman, için sıcak gelişmeler yaşanıyor. En son Başakşehir’i çalıştıran Kocaman, ardından uzun bir süre herhangi bir takımın başına geçmemişti. Başarılı teknik direktörün Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları…

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden birisi olan Aykut Kocaman, kariyerinde son olarak Medipol Başakşehir’i çalıştırmıştı. Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak futbolu bıraktığı İstanbulspor’da başlayan Kocaman, birçok Süper Lig takımını çalıştırdı. Deneyimli teknik direktörün kariyerinde 1 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki teknik direktör, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE’DEKİ BAŞARILARI

Başarılı teknik adam Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile müthiş bir seri yakalayıp 2010-2011 sezonunda Trabzonspor’u averajla geçip lig şampiyonu olmuştu. Kocaman Avrupa’da ise 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde C grubundan çıkmayı başarmış, play-off turunda Bate Borisov’u elemişti. Daha sonra sırasıyla Viktoria Plzen ve Lazio’yu saf dışı bırakan Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, yarı final görmüştü. Deplasmanda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler elenmişti. Ayrıca da İstanbul devine uzun bir aradan sonra Türkiye Kupası zaferini getiren Kocaman, camiada unutulmaz bir isim olarak hafızalarda yer edinmişti.

SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR

Aleksandar Stanojevic’in Konyaspor’un başında gösterdiği performans, yönetim bazında soru işaretleri yarattı. Geldiği günden bu yana sadece Galatasaray maçını kazanabilen ve bunun dışında ciddi bir istikrar sorunu ortaya koyan Sırp teknik adam, önümüzdeki sezonda takımın başında düşünülmüyor.

İLK TERCİH

Aykut Kocaman’a takımı devretmeyi düşünen Konyaspor yönetimi, ayrıca da uzun soluklu bir projeyi başlatmış olacağına inanıyor. Süper Lig’de oynattığı oyunla rakiplerini sindiren Kocaman, an itibarıyla Anadolu ekibinin ilk tercihi konumunda. Aykut Kocaman, Konyaspor’un başında 2016/17 sezonunda Konyaspor ile Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

HEDEF AVRUPA KUPASI

Aykut Kocaman’ın gelmesi ile birlikte tekrar Avrupa potasına gireceğini düşünen yönetim, yazın Sırp teknik adam ile yolları ayırmayı ve Kocaman’ı takımın başına getirmeyi düşünüyor.