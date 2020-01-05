Aykut Kocaman’dan transfer müjdesi!

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Zor günler geçiren ve ikinci yarıda yükselişe geçmek isteyen Konyaspor’un gidişatı hakkında konuşan ve ilk yarıyı değerlendiren Kocaman, “Geçen sezonun ikinci yarısından sonra Ömer Ali’nin sakatlığından ötürü ofansif anlamda sorunlar yaşadık. Sezona başlarken İttifak Holding Konyaspor’un çok ciddi borç yükü vardı. Paran varsa, ekonomin varsa mücadele edebiliyorsun” dedi.

Fenerbahçe`de devre arası kamp kadrosu belli oldu! Fenerbahçe`nin devre arası kamp kadrosu belli oldu. İşte 6 genç oyuncunun da A Takım`la çalışmalarda yer alacağı kadro… İlgili Haberi Oku

Transfer hakkında da konuşan Aykut Kocaman, “Şu anda yapabileceğimiz en büyük transfer takım kimyasını oluşturup uyumluluğu artırmak” dedi ve “Bir aksilik olmazsa bir santrfor transfer ettik diyebiliriz” diyerek transfer müjdesini de vermiş oldu. Hücumda yetersiz bir görüntü çizmelerini de değerlendiren Kocaman, ayrıca bekleneni veremeyen Riad Bajic için, “Bajic, bizim için şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu oldu, kendi içinde değerlendirmeler yapması gerekiyor. Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic, umarım tekrar performansını yükseltir” dedi.

‘Planladığımız gibi gidiyordu ama…’

“BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına kadar işler planladığımız gibi gidiyordu fakat yaşanan hatadan sonra durumumuz iyiye gitmedi” diyen deneyimli çalıştırıcı, “Doğrularımın arkasından gitmeye, hatalarımı düzeltmeye çalışırım. Son 3-4 haftalık periyotta iyiye gittik ama bu durum sonuca yansımadı” ifadelerini kullandı. Kocaman ayrıca zirve yarışını da “Zirve yarışını ilginç kılan şeylerden biri ilk 3’te İstanbul takımı olmaması” sözleriyle değerlendirdi.