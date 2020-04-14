Aykut Özdarendeli kimdir, uzmanlık alanı ne? Profesör Aykut Özdarendeli’nin hayatı…

Son zamanlarda corona virüsüne karşı geliştirilecek aşı üzerine çalışmalar yapan Aykut Özdarendeli’nin hayatı merak konusu. Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yürüten Aykut Özdarendeli, 1969 yılında Ankara’da doğdu. İşte hayatı…

AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?

11 Nisan 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özdarendeli, ilk ve ortaokulu Konya’nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimini Malatya Lisesi’nde tamamladı. Ardından 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde eğitimine başladı ve 1991 yılında mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Samsun’da askerliğini tamamladı. 1993 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktoraya başladı ve 1997 yılında doktorasını tamamladı. Aykut Özdarendeli, 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine, Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 1998-2001 yılları arasında Amerika’da Tennessee Üniversitesi ve Pittsburg State Üniversitesi’nde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör oldu. Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan bilim insanı Sağlık Bilimleri, Tıp, Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Viroloji alanlarında uzamanlaştı.