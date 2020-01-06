Ayla Çelik’ten çok konuşulacak ‘Beyaz’ açıklaması

Şarkıcı Ayla Çelik, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamalarla son klibinde birlikte kamera karşısına geçtiği şovmen Beyazıt Öztürk hakkında şaşırtıcı ifadeler kullandı.
Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk ile beraber hazırladıkları yeni projesi ‘Şiki Şiki Baba/Parti’ile, Yasemin Şefik’in Best FM’deki programına konuk oldu. Yakın arkadaşlarından oluşan bir kalabalık ile dev bir parti vererek klip çeken Ayla Çelik ve Beyazıt Öztürk; “Biz parti yaptık oradan klip çıktı. İki saat çekim oldu. Kalan zaman ise gerçekten biz parti yaptık. Beyazıt’ın fikriydi. Klibe beni, karıştırmadı. Her şeyi konusuna kadar o ayarladı. Parti fikri de müthiş oldu.” diyen Ayla Çelik, mutluluğunu yayında gizlemedi.
“BEYAZ BENDEN HABERSİZ HİÇBİR ŞEY YAPMAZ”
Yasemin Şefik’in “Beyazıt Öztürk kendisi için albüm yapmayacak mı?” sorusu üzerine Ayla Çelik; “Bu şarkımızı en çok Beyaz çıksın istedi. Vallahi benden habersiz Beyaz hiçbir şey yapamaz. Albüm olacaksa beraber hazırlarız. Ama vakti yok ki…” cevabını verdi.