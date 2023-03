Aylardır bu geceye hazırlanıyorlardı: Oscar kırmızı halısında şıklık yarışı

Ünlülerin aylar süren hazırlıkları tamamlandı ve şimdi hepsi en şık, en özenli halleriyle kırmızı halıya, kameralar karşısına çıkıyor. Gelin 95’inci Oscar Ödülleri’nin kırmızı halısında boy gösteren yıldızlara ve kıyafetlerine bir bakalım.

Törenin erkenci konuklarından biri Vansessa Hudgens oldu. Etek ve göğüs kısmı beyaz, geri kalanı siyah elbisesiyle kamera karşısına geçti yıldız.

Hudgens kameralara tek başına poz verdi ama Cole Tucker ile nişanını simgeleyen yüzük uzaktan bile dikkat çekti.

Moda dünyasında ‘bedensel pozitivizmin öncülerinden Ashley Graham, ve uçuşan elbisesiyle törene katıldı. O da gecenin en çok tercih edilen rengi olan siyahı tercih etti.

Gecenin en ilginç tasarımlarından birini Monica Barbaro giydi. Güzel oyuncunun elbisesi önden bakınca böyle görünüyordu.

Barbaro’nun elbisesinin arkadan görünüşü ise bu şekilde.

Model Winnie Harlow, gecede pek tercih edilmeyen sarı renkte giyindi.

Nikki Novak elbisesiyle dans ederek poz verdi.

Aktivist Malala Yousafzai pırıltılı bir şıklık sergiledi.

Everything Everywhere All At Once ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adayı olan Jamie Lee Curtis sade giyindi. Efsane oyuncu Tony Curtis’in kızı olan Jamie Lee’nin uzun kariyeri boyunca ilk kez bu ödüle aday gösterildiğini de hatırlatalım.

Lauren Ridloff, pırıltılı kostümüyle şık bir görüntü sergiledi.

Fai Bing Bing büyük olasılıkla bu gecenin en şıklarından biri olarak hafızalarda yer edecek.

Sofia Carson, beyaz ve gösterişli bir elbise tercih etti.

Elizabeth Olsen, siyahlara büründü.

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron törene çocukları Bu ve Olmo ile birlikte katıldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Tess Bu Cuaron, babasının yönettiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde de rol almıştı.

Zuri Hall, siyah elbisesini aynı renk eldivenlerle tamamladı.

1985y yılında Başka Tanrı’nın Çocukları filmiyle Oscar kazanan işitme engelli oyuncu Marlee Matlin de siyah giyindi.

Polonyalı oyuncu Sandra Drzymalska saç rengine uygun giysisiyle dikkat çekti.

Katie Lowes ve eşi Adam Shapiro, objektiflere eğlenceli pozlar verdi.

Geçen yıl CODA ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan işitme engelli oyuncu Troy Kotsur eşi Deanne Bray ile törene katıldı.

Whale (Balina) ile en iyi erkek oyuncu adayı olan Brendan Fraser.