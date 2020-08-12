CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka CHP Kadın örgütlerinin 81 ilde eş zamanlı yaptığı açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde düzenledi. "İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir" diyen Aylin Nazlıaka çok sert ifadelerle iktidarı eleştirdi. Aylin Nazlıaka "İstanbul sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Bu çizgiyi aşanlara oturdukları koltukları dar edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi kalacak siz gideceksiniz" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #aylinnazlıaka #chp #istanbulsözleşmesi #chpkadınkolları #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Aylin Nazlıaka’dan çok sert tepki: O koltukları size dar ederiz!