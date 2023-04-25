AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan dikkat çeken “eleştiri” açıklaması

Anayasa Mahkemesinin 61. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Daha sonra Yüce Divan salonunda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirmek yerine karara imza atanların hedef alındığını öne sürerek, şunları söyledi:

HER FIRSATTA SÖYLÜYORUZ

– Mahkememiz ne yargısal aktivizme tevessül etmekte, ne de anayasal yetkilerini kullanmaktan imtina ederken kendini sınırlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, hiç kuşkusuz yargı kararları gibi AYM kararları da eleştirilebilir. Bunu her fırsatta söylüyoruz.

– Biz eleştirilerden faydalanıyoruz. Kararlarımızı okuyan, analiz eden herkese müteşekkiriz. Hatta bu eleştirilerin bir kısmını hakemli olarak yayınladığımız Anayasa Dergisi’nde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bununla birlikte özellikle bireysel başvuruda verilen kararları içtihat bütünlüğünden soyutlamak suretiyle bunlarla ilgili olarak yüzeysel şekilde yapılan genellemelerden fayda sağlanamayacağı bilinmelidir.

– Çoğu kez doğru düzgün okunmadan, en hassas ve teknik kararları bile 140 karakterle yorumlamaya çalışanların herhangi bir katkısı maalesef olamamaktadır. Ayrıca kararlarımızı eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, kişisel ve kurumsal itibarı hedef alan ithamların da hiçbir faydası olmamaktadır.

TÜM KURUMLARA ZARAR VERİYOR

– Aksine AYM’ye yapılan ağır saldırılar, toplumun yargıya güvenini sarsarak en fazla demokratik hukuk devletine ve onu korumakla görevli olan başta yargı olmak üzere tüm kurumlarımıza zarar vermektedir.

– Bu vesileyle her türlü olumsuzluğa ve zorluğa rağmen büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

YIL 2016, ERDOĞAN: SAYGI DUYMUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili verdiği tahliye kararı sonrası “AYM kararına sadece sessiz kalırım o kadar oma onu kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum” demişti.