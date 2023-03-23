AYM, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali istemini reddetti

CHP, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkeme’ye başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmederek iptal talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin tümünün şekil bakımından denetiminin kapsamının ve ilkelerinin 13 Aralık 2022’de verilen kararla belirlendiği hatırlatıldı.

Bu karardaki tespitlere yer verilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Dava konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi metninin Cumhurbaşkanının adı, soyadı, unvanı belirtilerek Resmi Gazete’de yayımlandığı görülmektedir. Diğer yandan dava dilekçesinde de söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılmadığı yönünde bir iddiaya yer verilmemiştir.

Bu itibarla Cumhurbaşkanı tarafından çıkarıldığı anlaşılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin maddi olarak varlık kazanabilmesi için gerekli unsurları taşıdığının kabulü gerekir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümü şekil bakımından Anayasa’nın 104. maddesine aykırı değildir. İptal talebinin reddi gerekir.” (AA)