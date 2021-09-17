AYM: “Türkiye’de en çok adil yargılama hakkı ihlal edildi”

Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. Yüksek Mahkeme verilerine göre Türkiye’de en çok adil yargılama hakkı ihlal edildi.

Anayasa Mahkemesi, 3 ayda bir yayınladığı bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı. AYM, bireysel başvuru hakkının verildiği 2012 yılından bu yana 323 bin 686 kişi başvurdu. 271 bin 727 başvuru sonuçlandırıldı. Sonuçlanan dosyaların oranı yüzde 83.9 oldu.

2012’de sadece 1342 olan başvuru sayısı 2013’te 9 bin 897, 2015’te 20 bin 376, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında 80 bin 756, 2020 yılında 40 bin 402 oldu. 2021 yılı ilk 6 ayındaki başvuru sayısı ise 28 bin 648 olarak açıklandı.



Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan raporda Türkiye’de en çok adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ortaya çıktı. 9 bin 332 Adil yargılanma hakkı ihlali, 2 bin 893 mülkiyet hakkı ihlali, 633 ifade özgürlüğü ihlali, 490 kötü muamele yasağı ihlali, 471 özel hayatın ve aile hayatının korunması ihlali kararı verildi.

Anayasa Mahkemesi sonuçlandırılan başvuruların sadece yüzde 0.3’ünde yani 797 dosyada hakkın ihlal edilmediği kararı verildi.

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