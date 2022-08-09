AYM’den Ali İsmail Korkmaz kararı: Polis yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, Gezi direnişinin sembol isimleri arasında yer alan Ali İsmail Korkmaz’la ilgili kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir’deki gezi protestoları sırasında girdiği ara sokakta polis ve eli sopalı bir grup tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’la ilgili dosyayı karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Polis yeniden yargılanacak.

38 GÜN KOMADA KALDI

2 Haziran 2013 günü Eskişehir’de Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe katılan ve polisin müdahalesinden dolayı ara sokaklara kaçan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis ve eli sopalı gruplarca darp edildi.

Darp edildikten sonra gittiği hastanede nöbetçi doktor tarafından tedavi edilmeyen, ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilen Korkmaz’ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 38 gün boyunca komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetti.

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