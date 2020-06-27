AYM’den kritik ByLock kararı

Yüksek Mahkeme, “FETÖ üyeliği” suçundan 7.5 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin, ByLock verilerinin MİT tarafından istihbari faaliyet kapsamında elde edilmesi nedeniyle “Delil olamayacağı” iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

Kararda, “MİT’in dijital materyalleri, içeriğinde suça konu olguların bulunup bulunmadığının incelenmesi için adli makamlara iletmesi, teslim eden kurumun niteliğinden dolayı verileri hukuka aykırı kılmaz“ denildi.

ByLock’un mahkumiyet için “Tek veya belirleyici delil olamayacağı” iddiasını da inceleyen AYM kararında, “Yapısı, şekli ve teknik özellikleri itibarıyla sadece FETÖ mensuplarınca kullanılan kriptolu iletişim ağının mahkumiyete dayanak alınması, keyfi bir uygulama olarak değerlendirilemez” vurgusu da yapıldı.

AYM kararına göre, İzmir’de infaz koruma memuru olarak görev yapan Ferhat Kara, ByLock kullandığı gerekçesiyle FETÖ üyeliği suçundan 7.5 yıl hapse mahkum edildi. Kara, AYM’ye başvurarak, ByLock verilerinin MİT tarafından istihbari veri olarak elde edilmesi nedeniyle delil sayılamayacağını öne sürmüştü.

Kara ayrıca, ByLock’un tek veya belirleyici delil olarak kullanılmasının da hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunmuştu. AYM ise başvuruyu reddetti.