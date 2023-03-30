AYM’ye bireysel başvurularda patlama yaşandı

Adalet Bakanlığı her yıl Eylül ayında yayınladı Adalet İstatistikleri’ni bu yıl 29 Mart’ta kamuoyu ile paylaştı. Verilere ilişken değerlendirme yapan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, son 7 yılda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulardaki sayının artışına dikkat çekti.

Karaca 2015 yılında yapılan bireysel başvuru sayısının 36 bin 339 olduğunu fakat 2022 yılında bu sayının 168 bin 509’a çıktığını belirterek; “Bu hak ihlallerinin yanı sıra aynı zamanda vatandaşımızın hak arama bilincinin de arttığının, adaletsizliklere boyun eğmediğinin bir göstergesi değil de nedir?” yorumunu yaptı.

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

‘ORTALAMA KARAR SÜRELERİ ŞAŞIRTTI’

Karaca çeşitli mahkemelerde dosyaların karara bağlanma sürelerine ilişkin de veriler paylaştı. Ceza yargılamalarında mahkemelerin dosyayı görme süresini ortalama 254 gün olarak açıklayan Karaca; “Bölge Adliye Mahkemeleri’nde 215, Yargıtay’da görülme süresi 538 gün. Bir ceza yargılanmasının tamamlanması için aradan geçen süre bin 7 gün, yani yaklaşık olarak 3 yıla denk geliyor. Buna soruşturma aşamasını da dâhil ettiğimizde süre uzuyor. Savcılıklarca yürütülen soruşturma aşaması ortalama 383 gün sürmekte” ifadelerini kullandı.

‘ADALETE GÜVEN SARSILDI’

Türkiye’de özellikle gençlerin adalete olan güveninin sarsıldığının altını çizen Karaca, “Türkiye’de istihdam gruplarının adalete olan güven oranlarına ilişkin yapılan bir araştırmaya göre özellikle öğrencilerin sadece yüzde 20’si adalete güveniyorum demiş. Gençlerimizin adalete güvenleri yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giden başvurulara baktığımızda da 2021 yılında değerlendirilmeyi bekleyen dosyaların yüzde 22’si Türkiye’den… Türkiye’de adalete erişim ve hukukun üstünlüğü yıldan yıla geriledi ve AKP hükümetinin tek adam rejimine evirilmesiyle adaletten söz edemez hale geldik. Güvensizliğin derinleştiğini, tüm dikta uygulamalarına, baskı ve zorlamalara rağmen adalete ilişkin hak arayışının da toplumsal talep olarak eskisine oranla arttığını gözlemliyoruz” diye konuştu.