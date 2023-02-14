Aynı aileden 6 kişi deprem kurbanı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük etkilenen Hatay’da bir apartmanın enkazında kalan bir aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Aile fertleri Adana’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antakya’da Fatih Caddesi üzerindeki Müzeyyen Eczanesi’nin bulunduğu Yüksel Apartmanı da yıkıldı. Arama ve kurtarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrası apartmanın enkazından Peri Nur Öz, İngilizce öğretmeni kızı Tuğba Çağlar, torunu Hande, bankacı damadı Alper Çağlar ile damadının annesi Müzeyyen Çağlar ve babası Bekir Çağlar’ın cenazeleri çıkartıldı.

Aynı aileden depremde yaşamlarını yitiren 6 kişinin cenazeleri Adana’ya getirildi. İngilizce öğretmeni Tuğba ve bankacı eşi Alper ile birlikte diğer aile fertleri Adana’nın Karataş ilçesi Çukurkamış köyündeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Çağlar ve Öz ailesinden 6 kişinin yaşamını yitirmesi tüm ülkede olduğu gibi köylüleri de yasa boğdu.