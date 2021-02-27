Aynı gemideyiz ama onlar güvertede biz depodayız

Başak KAYA

CHP lideri, Aksaray gezisinde Yeşiltepe Belediyesi ve Süt Birlikleri’ni ziyaret ettikten sonra esnafla buluştu. Sorunlarını en net ifadelerle anlatan isim aynı zamanda muhtarlık yapan İbrahim Acar adlı çiftçi oldu. Acar, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

“17 İNEĞİN 10’UNU SATTIM…”

“Ben, aynı zamanda muhtarım. Şu anda 30 tane bankayla çalışıyorum. Ayakta durabilmek için bankaların hepsinden kredi çektim. 17 ineğim vardı, 10’unu sattım, ihtiyaçlarımı gidereyim diye. Ben, askerde özel harekat timindeydim. 10 yıldır da muhtarım. Halka her türlü hizmeti yaptım. İktidar ‘aynı gemideyiz’ diyor. Aynı gemideyiz ama onlar güvertede biz yağ deposundayız. Perişan durumdayız.”

BANKA KARTLARINI GÖSTERİP “BORCU BORÇLA KAPATIYORUZ” DEDİ

İbrahim Acar, Kılıçdaroğlu’na cüzdanından kredi kartlarını çıkarttı. Birinden kredi çekip, diğerinin borcunu kapattığını söyledi. Bu sarmala nasıl düştüğünü de, “Çünkü sattığım süt, masrafı karşılamıyor” diye açıkladı.

“CEZAYI ESNAF ÇEKİYOR…”

Dönercilik yapan bir esnaf da, Kılıçdaroğlu’na derdini şöyle anlattı: “Döner yapmak için 50 kilo tavuk eti alıyorum. Dün fiyatı başkaydı, bugün 100 lira artmış. Önü de açık, ‘tekrar zam gelecek’ diyorlar. Paket servisle idare ediyoruz ama sona geldik. Pandemi sadece bize mi var. Devlet desteği yok. Pandeminin cezasını biz çekiyoruz.”

SÖZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Kılıçdaroğlu, esnafın yaşadığı sorunları dinledikten sonra açıklama yaptı. CHP lideri şöyle konuştu: “İktidar partisi 1 milyon 300 bin esnafın sorununa çözüm getirmek zorunda. Asgari ücreti düşük tutarsan ne alsın vatandaş. Esnaf güçlenmeli ki ekonomi güçlensin. Birisi üretiyorsa bundan daha değerli bir şey yok. Altı ay buraya para girmezse ne yapacaksın? Ama umutsuz olmayın. Düzeni değiştireceğiz. Herkesin kazandığı bir düzen olmazsa, orta direği yok edersen ne olacak? Ortada destek yok. Verilen destek 1 milyon 300 bin esnafa 7 milyar lira. Sadece bir Katarlı şirkete sağlanan ise 90 milyon dolar. Mitinge serbest, buraya gelince yasak. İnsanca ve hakça bir düzen kurmak zorundayız. Beraber yapacağız.”

AKP İLE ANAYASA YAPILMAZ

Sol Parti, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bir araya geldi. Görüşmede, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK üyesi Mehmet Soğancı yer aldı. Heyeti, Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı. Görüşmede, CHP’ye yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bir mektup ileten Sol Parti heyeti, “İktidarın yeni Anayasa tuzağını reddedelim” dedi. Kılıçdaroğlu da “AKP ile Anayasa yapılmayacağı konusunda hem fikiriz” dedi. ‘Reddetme’ mektubu da CHP heyetine iletildi.