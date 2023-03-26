Aynı hastanenin çalışanları yarım saat arayla öldü

Aydın ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin 2 personeli yarım saat arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik ile Anestezi Polikliniği Sekreteri İbrahim Eryılmaz’ın hayatlarını kaybettiğini ADÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent şöyle duyurdu:

Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik

“SABIRLAR DİLİYORUZ”

“Üniversitemiz Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik ile Anestezi Polikliniği Sekreteri İbrahim Eryılmaz’ın vefatlarını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Ebediyete irtihal eden Çelik ve Eryılmaz’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim”

Öz Sağlık İş Genel Başkanı Süleyman Doğan da “Üyelerimiz Ortopedi Sekreteri Coşkun Çelik ve Anestezi Sekreteri İbrahim Eryılmaz’ın yarım saat arayla kalp krizi geçirerek vefat ettiklerini büyük bir teessürle öğrendim” diyerek ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi. Coşkun’un Aydın Efeler Mezarlığında, Eryılmaz’ın ise Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.