Aynı mevkide 4 yangın çıktı! Belediye başkanı isyan etti

Manisa Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır ile Çakmaklı mahalleri arasındaki Karatepe mevkiinde 4 noktada aynı anda orman yangını çıktı. CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Saruhanlımızın Bahadır ve Çakmaklı mahallelerimizin Karatepe mevkiinde 4 yerde birden orman yangını çıkarılmıştır. “Çıkmıştır” demiyorum. Bu yangınları çıkaranlara da lanet ediyorum” dedi.

İLKER KILIÇASLAN

Manisa Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır ile Çakmaklı mahalleri arasındaki Karatepe mevkiinde bugün saat 14.15 sıralarında 4 ayrı noktada aynı anda orman yangını çıktı.

4 ayrı noktada çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi çevre mahallelerdeki köylü vatandaşlar yaptı. Yangınlar daha sonra Saruhanlı Belediyesi itfaiye ile orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerinin müdahale etmesiyle kısa zamanda kontrol altına alındı.

Kısa zamanda büyümeden söndürülen 4 noktadaki orman yangınlarının soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

“ORMAN YANGINI ÇIKARILMIŞTIR”

Orman yangının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yaptığı açıklamada ülkemizin birçok ilinde yangınlar çıktığını ve bunların organize bir şekilde yapıldığına inandıklarını dile getirdi.

Karatepe mevkiinde 4 ayrı noktada yangınların çıkarıldığını iddia eden CHP’li Belediye Başkanı Bilgin şöyle konuştu;

*Bugün Saruhanlımızın Bahadır ve Çakmaklı mahallelerimizin Karatepe mevkiinde 4 yerde birden orman yangını çıkarılmıştır. “Çıkmıştır” demiyorum. Duyarlı vatandaşlarımız, Çakmaklı, Bahadır, Paşaköy ve Taşdibi’ndeki hemşerilerime yangına karşı su tankerleri ve tarallar ile ilk müdahaleyi yapmışlardır.

*Orman İşletme Şefliği burada, Büyükşehir İtfaiyesi burada, Saruhanlı Belediyesi burada, yangına müdahale ediyor. Biz Saruhanlı Belediyesi olarak anında müdahale ettik.

*İş makinelerimiz ile arazözler ile itfaiye ile ve vatandaşlarımızın desteği ile yangını önledik. Sorumluluk ve duyarlılık gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu yangınları çıkaranlara da lanet ediyorum. Tümünün Allah belasını versin diyorum. Allah ülkemizi ve Saruhanlımızı daha beterinden korusun.

4 ayrı noktada meydana gelen orman yangınlarında 2 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Gökova’nın yeşili siyaha dönüştü, facianın boyutu havadan görüntülendi İlginizi Çekebilir Alevler ikinci termik santrali de tehdit ediyor! Mahalle boşaltıldı, başkan canlı yayını terk edip bölgeye gitti