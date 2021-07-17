Aynı müteahhide özel davetle bir ay içinde iki dev ihale

AKP iktidarı gözde müteahhitlerine ihale dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde büyük bir ihale verilen Taşyapı, Ankara’dan bir büyük ihale daha aldı.

Kahramankazan-Kızılcahamam Devlet Yolu ihalesi 4 Haziran’da Kamu İhale Kanunu’nun esas olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan “Açık” usül yerine, olağanüstü haller için düşünülen “21-b” pazarlık usulüyle yapıldı. Bu maddenin sağladığı avantajla ilan edilmeden, kimseye duyurulmadan kapalı kapılar ardında yapılan ihalenin sonucu dün açıklandı.

Buna göre ihale, özel olarak davet edilen, kamuoyunun yakından tanıdığı Taşyapı’ya 204.3 milyon liraya verildi.

Kahramankazan-Kızılcahamam Devlet Yolu Km: 49+606 -76+500 arası toprak işleri, sanat yapıları köprü işleri, üstyapı (BSK) işleri ve çeşitli işler yapılması işi” sözleşmeye göre 12 Temmuz’da başladı ve 1 Ağustos 2023’te tamamlanacak.

İKİ İHALEYLE TOPLAM 354.4 MİLYON TL

Taşyapı 11 Haziran’da açıklanan KKTC’deki 150.1 milyon liralık ihaleyle birlikte, iki ihalede toplam 354.4 milyonluk iş aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yol ihalesi de Kamu İhale Kanunu’nun esas usul olarak belirlediği, rekabete imkan veren “açık” usül yerine, AKP’nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı “21b Pazarlık” usulüyle gerçekleştirilmişti.

“KKTC D850 Karayolunun Doğusunda Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yollarının Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviye İşleri” başlıklı ihalenin sözleşmesine göre, resmen yapım çalışmaları 31 Ocak 2023’te tamamlanacak.

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