Aynur Aydın’dan çirkin emojili yanıt!

Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden işine ve gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşım yapıyor. Instagram’da 274 bin takipçisi bulunan Aynur Aydın, sosyal medya hesabından şarkı söylerken görüldüğü bir videosunu paylaştı ve “Her okuduğumda iliklerime kadar hissettiğim üzüntüyü anlatamam… ruhundan dökülen o sözlerine sağlık Rafet El Roman bize ne kıymetli bi eser bıraktın” notunu düştü.

TAKİPÇİ SAYISIYLA DALGA GEÇTİ

Güzel şarkıcının bu paylaşımının altına bir takipçisi; “Senden olmaz diye demiştim! Takipçi sayından belli bu kadar oluyor demek ki” yorumunu yapınca Aynur Aydın son derece kızdı ve kadın takipçisine “Ses tellerimi ye Nuriş” yanıtıyla birlikte bir de orta parmak emojisi gönderdi.