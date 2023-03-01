Ayoub El Kaabi’nin yeni takımı belli oldu

Hatayspor’un golcü oyuncusu Ayoub El Kaabi, sezon sonuna kadar Katar ekibi Al-Sadd ile anlaştı.
Ülkemizde yaşanan deprem sonrası Faslı oyuncunnu ismi Başakşehir, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Konyaspor’la anılmıştı.
Ayoub El Kaabi Konyaspor’la anlaşmasına rağmen Hatayspor’un kiralama bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
29 yaşındaki golcü oyuncu 2021-2022 sezonunda Hatayspor’a transfer olmuş ve o sezon 32 maçta 18 gol atarak dikkat çekmişti.
Ayoub El Kaabi bu sezon ise 21 maçta 8 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.