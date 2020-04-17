Ayrı satılan SÖZCÜ Haftasonu Gazetesi’ni kaçırmayın: Cumartesi ve pazar günü keyifle okuayacaksınız

TÜRKİYE, salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var. Market ve bayiler kapalı. Bu yüzden gazetenize ulaşmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Bugün gazeteniz SÖZCÜ‘yü alırken, bir de ayrıca ücret ödeyerek alacağınız SÖZCÜ HaftaSonu Gazetesi‘nde dopdolu bir içerikle karşılaşacaksınız. Bu gazetede neler var neler…

SÖZCÜ HaftaSonu farklı ve ayrı bir gazete…SÖZCÜ yazarlarının derinlikli köşe yazılarını, dosya haberleri, özel röportajları, virüsle ilgili her şeyi doya doya okuyacaksınız.