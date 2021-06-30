Ayrıldığı kız arkadaşının evine bomba atarak öldürmeye çalışan sanığın davası başladı

İSTANBUL (AA) – Bağcılar'da ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atarak, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki D.K. ile annesi N.K ve E.K. katıldı.

Tutuklu sanık Tolga Zararsız, Kovid-19 testi pozitif çıktığından duruşmaya katılamazken, avukatı hazır bulundu.

Müşteki D.K, sanık Tolga Zararsız ile bir yıllık ilişkilerinin olduğunu, sonrasında ayrıldıklarını ancak sanığın bunu bir türlü kabullenemediğini belirterek, "Sanık, mahalleme gelerek, bomba patlatacağım, evini yakacağım şeklinde mailler attı. Olay gününden önce de beni birçok kez tehdit etti. Kendisinden şiddet de gördüm. Cezaevinde olmasına rağmen mektup gönderiyor. Ablasına beni aratarak aracı kılıyor." dedi.

D.K., arkadaşına gittiği gün olayın yaşandığını söyledi.

D.K'nin babası E.K. de, kızını döven sanık hakkında iki defa uzaklaştırma kararı aldıklarını belirterek, "Olaydan önce evin önüne 2 kurşun bıraktı. Bir kere de bomba atacağım diyerek ses bombası attı. Olay günü ışıklar kapalıydı. Ben de bilgisayarla oynuyordum ve kulağımda özel bir kulaklık vardı. O yüzden bombanın sesinden çok etkilenmedim ama bir basınç duyup, sıçradım. Bembeyaz dumanı görünce çok korktum. Panik atak yaşadım. Komşumuz Tolga'yı kaçarken görmüş. Bu adam attığı maillerde evimizi yakacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Müşteki D.K'nin annesi N.K. de, olay anında torunuyla birlikte evde olduğunu, çok güçlü bir patlamanın meydana geldiğini ve çok korktuklarını anlattı.

Sanığın bomba atmadan önce eve gelip kendilerini tehdit ettiğini dile getiren N.K., "Biz yurt dışından geldik, yeni bir çevre oluşturuyoruz. O yüzden husumetli olduğumuz kimse yok. Komşumuz kaçan kişinin Tolga olduğunu söyledi. Olay yerinin orada kameralar var, incelenebilir." dedi.

Sanık Tolga Zararsız'ın avukatı da, bombaların ses bombası, torpil, kız kaçıran denilen türde olduğunu, müvekkilinin öldürmeye yönelik bir kastının bulunmadığını, eylemin korku yaratmak için yapıldığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Tolga Zararsız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

– İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da yaşayan müştekilerin ikametinde bir patlama yaşandığı, evde bir fişek ile camlarının önüne düşen bantla sarılı patlayıcı düzenek ele geçirildiği belirtildi.

Bomba imha ekipleri ile yapılan araştırmada, ikamette birbirlerine bantlarla yapıştırılarak oluşturulmuş el yapımı bombanın bulunduğu anlatılan iddianamede, yapılan araştırmada sanık Tolga Zararsız'ın olayı meydana getirdiği kaydedildi.

Sanık Zararsız'ın atmış olduğu bomba ile ikamette bulunan herkese karşı doğrudan kast ile sorumlu olduğu değerlendirilen iddianamede, sanığın canlıları öldürücü özelliğe sahip bombayı eve atarak müştekileri karşı ayrı ayrı öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanık Tolga Zararsız hakkında 3 kere "bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 43 yıldan 68 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor.