Ayrılık resmen açıklandı! Ersun Yanal dönemi resmen başladı

Alanyaspor’un yeni teknik adamı belli oldu! Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli’nin kulüpten ayrıldığı resmen açıklandı.

Alanyaspor Ersun Yanal’la anlaştığını da resmen duyurdu. Deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı…

KARİYERİNE KARAGÜMRÜK’TE BAŞLAMIŞTI

İtalyan futbol adamının depremzedelere destek amacıyla Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularına veda ettiği öğrenildi. Ağustos 2020’de Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük’te teknik direktör olarak görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.

Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer

alıyor.

1.55 PUAN ORTALAMASI

Aralık 2021’de Bülent Korkmaz’ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor’da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI!

Alanyaspor Farioli ile yolların ayırdığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada “Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktörümüz Francesco Farioli ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz.” dedi.

FARIOLI’DEN YANAL’A “HOŞ GELDİN”

Alanyaspor’da görevden ayrılan Francesco Farioli ve Ersun Yanal imzalar öncesinde yemekte bir araya geldi. 33 yaşındaki Farioli Ersun Yanal’a takım hakkında son bilgileri verdi. İkilinin samimi görüntüsü dikkat çekti.

İMZAYI ATTI

İtalyan teknik adam Francesco Farioli’nin ayrılığını resmen açıklayan Alanyaspor Ersun Yanal’ı da resmen açıkladı. Deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ALANYASPOR’UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Turuncu-Yeşilliler, “Corendon Alanyaspor’umuza hoş geldin Ersun Yanal!” tweetiyle anlaşmayı resmen duyurdu.

İşte o paylaşım:

İKİ KEZ FENERBAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRDI!

Kariyerine Denizlispor’da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonsopr ve Antalyaspor’da görev almıştı.