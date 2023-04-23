Ayrımcılık bayram seyran dinlemedi

Ankara’da dün partiler arası bayramlaşma mesaisi yaşandı

CHP‘de 17 siyasi parti ile yoğun bir bayramlaşma trafiği yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki heyetin ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde ilk olarak AKP ile bayramlaşma gerçekleştirildi. Karabıyık, “Deprem nedeniyle buruk bir bayram kutluyoruz. Umarız böyle acıları bir daha yaşamayız” dedi.

CHP’yi ziyaret eden İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz,“15 Mayıs sabahında demokrasinin bayramını kutlayarak tarih yazalım birlikte” dedi.

CHP, bayramlaşmada ayrım yapmayan tek parti oldu. Tam 17 ayrı partiyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi. CHP’nin bayramlaşma trafiğinde sırasıyla şu partiler yer aldı: AKP, DSP, Vatan, HDP-Yeşil Sol, İYİ, BBP, DP, MHP, SP, ANAP, Genç, Deva, Gelecek, BTP, TDP, Memleket ve MYP.

AKP heyetine başkanlık eden Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP ziyaretinde, depremin bütün yaralarını en kısa zamanda sarmayı umduklarını söyledi.

AKP’YE 10 PARTİ GELDİ

Diyanet, Bayram hutbesinde kardeşlik mesajı verdi ve dargınlıkların bitmesini istedi. Ancak bu mesaj siyasette karşılık bulmadı. Cumhur İttifakını oluşturan AKP ve MHP, birçok partiyle bayramlaşmayarak adete onları yok saydılar. AKP, 10 partiyle bayramlaşma gerçekleştirdi. HDP başta olmak üzere Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi’ni yok sayan AKP ittifak ortağı olduğu MHP, HÜDA-PAR, BBP, DSP, Yeniden Refah Partisi’ni kabul etti. İttifak dışında ise CHP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, ANAP heyetleri AKP’yi ziyaret etti.

MHP, yalnızca beş partiyle bir araya geldi, İYİ Parti’yle bayramlaşmadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir başkanlığındaki heyeti ağırladı.

MHP’de 5 partili bayram

MHP sadece 5 partiyle bayramlaştı. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, gelen misafirleri kabul etti. Cumhur İttifakını oluşturan AKP, BBP, DSP, YRP heyetini kabul eden MHP, ittifak dışından sadece CHP heyetini kabul etti. MHP, aynı ittifakta olduğu HÜDA-PAR’ı da bayramlaşma programına almadı.