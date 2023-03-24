Ayşe Altuntaş’ı öldüren Mehmet Taşdelen’in cezası belli oldu

Bir yıldır aranan Ayşe Altuntaş’ın sevgilisi Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti.

18 Temmuz 2019’da Altuntaş’ı silahla öldürerek çukura gömdüğü iddiasıyla “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilen Mehmet Taşdelen hakkındaki kararı Yargıtay bozmuş, “Kasten öldürme” suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlayan davada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini olayın cinayet değil intihar olduğunu iddia ederek olay yerinde keşif yapılmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz aylarda cinayetin gerçekleştiği olay yerinde keşif yapıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Taşdelen ile taraf avukatları ve Ayşe Altuntaş’ın eşi ve kızı da katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sunarak, ‘’Kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI İNDİRİM UYGULANMADI

Mehmet Taşdelen mütalaaya katılmadığını ifade ederek, ‘’Ben mağdurum tahliyemi istiyorum. Ben öldürmedim kendi intihar etti. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Şikayetçi aile ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Taşdelen’in ‘’Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet aynı zamanda sanığın pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmadığını belirterek takdir ve iyi hal indirim uygulamadı.