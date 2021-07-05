Ayşe Nazlı’nın katilinden kan donduran ifade

Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı’nın cesedinin ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulunmasına ilişkin hakkında “Nitelikli kasten öldürme”, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından iddianame hazırlanan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Taylan Özgür İmal cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün annesi Hanife Ateş ve babası Altan Kınacı ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

“HİÇ RENK VERMEDİ”

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Hanife Ateş, şunları söyledi;

*Kızımı öldüren katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Baba Altan Kınacı ise kızının 12 Şubat’ta evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek, “Kızım evden ayrıldıktan sonra Özlem isimli bir arkadaşının yanına gitmiş. Burada tartışma çıkmış. Evden çıkmış.

*Dışarıda Taylan Özgür İmal ile tanışmış. Kızım son olarak Taylan Özgür İmal’ın telefonundan arkadaşı Özlem’e ‘Beni gel al, korkuyorum’ şeklinde mesaj atmış. Bunun üzerine, Taylan Özgür İmal’ı aradım. ‘Benim kızım senin numaradan arkadaşına mesaj atmış’ dedim. ‘Ben kendisini parkta gördüm. Bir derdi var mı diye sordum. O sırada benim telefonumu kullandı’ dedi.

*Ben de ‘Allah razı olsun’ dedim. Ertesi gün Ürkmez Mahallesine gittik. Taylan Özgür İmal’ı aradım ve oturdukları parkta görüştük. Bana, ‘Abi ben biraz yanında oturdum sonra arkadaşım gelecek diye ayrıldım’ dedi. ‘Birlikte karakola gidelim, orada da anlat’ dedim. Birlikte karakola gittik. Aynı ifadeleri orada da kullandı. Hiç renk vermedi. Kendisinden şikayetçiyim.

“6-7 DAKİKA BOYUNCA BOĞAZINI SIKTIM”

Suçunu itiraf eden Taylan Özgür İmal ise Ayşe Nazlı Kınacı’ya ilk önce yardım amaçlı yaklaştığını söyledi. Beraber baraj mevkisine gittiklerini, bir süre sonra Kınacı’nın arkadaşının yanına gitmek istediğini anlatan Taylan Özgür İmal, “Ben de ‘Seni götürmem’ dedim. Bu sebeple aramızda tartışma çıktı. O sırada kendimden geçmişim, Ayşe’nin boğazına sarıldım. 6-7 dakika boyunca boğazını sıktım. Sonra pişman oldum. Suni teneffüs yaptım, su vermeye çalıştım ama Ayşe ölmüştü. Arabadaki battaniyeye sardım ve ormanlık alana attım” ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

İzmir’in Konak ilçesindeki evinden 12 Şubat’ta ayrılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ayşe Nazlı Kınacı’nın cesedi, 20 Şubat’ta Menderes ilçesindeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Araştırmada Kınacı’nın Taylan Özgür İmal’ın aracına bindiği belirlenmişti. Seferihisar’da gözaltına alınan Taylan Özgür İmal’ın ilk ifadesinde çıkan tartışma sırasında genç kadını öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. İHA

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