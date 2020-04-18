Ayşe Şebnem Sarı Önerbay – Corona Günlerinde California – Karantina’da 29. Gün

Yazan:
Ayşe Şebnem Sarı Önerbay
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Ayşe Şebnem Sarı Önerbay - Corona Günlerinde California - Karantina’da 29. Gün

Ayşe Şebnem Sarı Önerbay – Corona Günlerinde California – Karantina’da 29. Gün

Amerika’nın Normale Dönüş Yol Haritasında Neler Var?

Federal Hükümet Topu Eyaletlere mi Attı?

Mark Zuckerberg’den Mesaj mı Var?

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Ayşe Şebnem Sarı ile “Amerika’nin Normale Donus Yol Haritasinda Neler Var?” Federal Hukumet Topu Eyaletlere mi Atti? Mark Zuckerberg’den Mesaj mi Var? – Corona Gunlerinde California – Karantina’da 29. Gun

Posted by Alaturka Online on Friday, April 17, 2020

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