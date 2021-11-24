Ayşegül Çınar’ın erkek arkadaşı tahliye edildi

İstanbul Karaköy’de bir eğlence mekanında kavgaya karıştıkları iddiasıyla oyuncu Ayşegül Çınar’ın tutuksuz, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun ise tutuklu yargılandığı davada, Çalıkoğlu’nun tahliyesine karar verildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

İstanbul Karaköy’de 29 Haziran 2021’de oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu iddiaya göre gittikleri restoranda çıkan bir kavgaya karışmıştı. Çalıkoğlu’nun olay yerine giden bir polis memurunun silahını belinden alıp bir el ateş edip, polis ve bekçilere hakaret ve tehditlerde bulunup, 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilmişti.

Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Çalıkoğlu tutuklanmıştı.

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ayşegül Çınar, avukatı ile katıldı. Tutuklu yargılanan Furkan Çalıkoğlu, SEGBİS sisteminde arıza olması sebebiyle duruşmaya katılamadı. Duruşmada müşteki avukatları da hazır bulundu.

Savunması sorulan Çınar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti. Çınar ile Çalıkoğlu’nun avukatı Eren Can Kapmaz, müştekilerin beyanlarında çelişki olduğunu savunarak, müvekkili Furkan Çalıkoğlu’nun tahliyesini talep etti.

AYŞEGÜL ÇINAR AĞLADI

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Çalıkoğlu’nun tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin karartılma durumunun bulunmadığı gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmesini talep etti. Duruşma savcısının, tahliye talebini duyan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu’nun yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bir önceki duruşmada mahkeme, Çalıkoğlu’nun eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu kapsamında değerlendirilmesine karar vererek, dosyanın görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan avukat Eren Can Kapmaz, “Bildiğiniz üzere daha evvel İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, müvekkil Furkan Çalıkoğlu’nun eylemlerinin ‘öldürmeye teşebbüs’ kapsamında kaldığından bahisle görevsizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Yapmış olduğumuz yazılı itirazlar neticesinde yüksek mahkeme, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi, itirazlarımızın kabulüne karar vererek, dosyayı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade etti” dedi.

“ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS İDDİALARI BERTARAF OLDU”

Avukat Kapmaz, açıklamasının devamında, “Bu minvalde de dosya kapsamında ‘öldürmeye teşebbüs’ suçuna ilişkin iddialar bertaraf olmuş oldu. Bugün de İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müvekkil Furkan Çalıkoğlu’nun tutukluluk halinin sona ermesi için tahliye talebinde bulunduk ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi taleplerimizi kabul ederek müvekkilin tahliyesine karar verdi” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın olaylı gecesi pahalıya patladı İlginizi Çekebilir Ayşegül Çınar hakim karşısına çıktı: Kimseyi Sedat Peker ile tehdit etmedim İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın 6 yıla kadar hapsi istendi