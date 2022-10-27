Aysel Tuğluk tahliye edildi

Yazan:
Alaturka Online
-

HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Yayınlanma:

Aysel Tuğluk tahliye edildi

Kocaeli Kandıra 1 NO’lu F Tipi Cezaevinde 2016 yılından beri tutuklu olan ve bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, Adli Tıp Kurumu tarafından ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verildi.

Alınan tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığı’na ulaşmasının ardından Tuğluk, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. (DHA)

AYM, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi İlginizi Çekebilir AYM, HDP’ye savunma için 30 günlük ek süre verdi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?