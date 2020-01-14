Ayşen Zamanpur, Silk and Cashmere’i çocuklarına devretti

Silk and Cashmere’de bayrak değişimi yaşandı. Ferhat Zamanpur, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren şirketin CEO’su olarak göreve başladı.

Yasemin Zamanpur ise 1 Ocak 2020’den itibaren Kreatif Direktör görevini üstlendi.

Ayşen Zamanpur konu hakkında yaptığı açıklamada, “Ben yeni yönetimi destekleyecek ve ağırlıklı olarak mali işlerle ilgilenecek ve istenilen her noktada danışmanlık yapacağım. Gençliğe inanıyorum. Bu yeni yolculuk çok daha güzel ve başarılı olacaktır. Hem markamıza hem ikinci nesil üst yöneticilerimize ve güçlü ekiplerine sonsuz başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.