Ayşenur Arslan kendisine gelen tebligatları canlı yayında okudu: İki ayrı soruşturmada şüpheliyim

Ayşenur Arslan, tebligatın eline ulaştığı anları şöyle anlattı: Dün akşamüstü kapı çaldı, ‘kim o?’ dedim, ‘posta’ dedi. Aynen böyle oldu. ‘Ay yine mi?’ dedim kapıyı açarken, postacı gülüyor. ‘Ne yapayım abla’ dedi, bana iki tane tebligat getirdi. ‘Neyse, polis gelmesindense senin gelmen yeğdir. Senin zaten kabahatin yok ki’ dedim. İki tane zarf geldi. Adliyeden geldiği belli kapak yazısından.

TÖRENLE AÇTIM

Gelen zarfları açmadığını ve ilk kez canlı yayında ‘törenle’ açmak istediğini söyleyen ve tebligatta yazanları okuyan Arslan, şunları söyledi: Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülmekte olan hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere, cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeniz alınacağından en kısa zamanda cumhuriyet başsavcılığımıza müracaat etmeniz hususu rica olunur. Ben şüpheliyim. (İkinci tebligatı açarak) Aynı. Tek fark, yani niye iki tane derseniz, soruşturma sayısına bakacağız çünkü tarih de aynı. Soruşturmanın biri 188267 sayılı soruşturma, öbürü de 180323 sayılı. Yani iki ayrı soruşturmada şüpheliyim galiba.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Ayşenur Arslan 40 yılı aşkın süredir yaptığı, özgür, bağımsız habercilik, kadın hakları ve demokrasi mücadelesiyle tanınıyor. Son yıllarda çok sayıda gazeteci gibi Arslan da açılan soruşturma ve davalarda mesleğinin gereğini savunuyor.