Aysu Bankoğlu: TTK yetkilileri, Amasra faciasının olduğu maden ocağına girmemelidir

Aysu Bankoğlu, bugün yaptığı açıklamada, TTK yetkililerinin, Bartın’ın Amasra ilçesinde grizu patlaması sonucu 42 madencinin yaşamını yitirdiği ocağa girmek mahkemeye yazı yazdığını duyurdu.

“TEK BAŞINA BU OCAĞA GİRME İZNİ VE YETKİSİNİ VERMEYİN”

Mahkemeye gönderilen yazıda ocaktaki yangının söndüğünün ve ocakta kurulan barajların kaldırılması gerektiğinin belirtildiğini aktaran Bankoğlu, “Burada uyarıyoruz; TTK yetkilileri, Amasra kömür faciasının olduğu maden ocağına girmemelidir. Mutlaka ama mutlaka tarafsız ve bağımsız gözlemci heyet, bu yetkililere eşlik etmelidir. Kamera kayıtları yapılmalıdır. Hem kamuoyu vicdanı hem de madenci ailelerinin adalet arayışı için bu çok önemlidir. Buradan uyarıyoruz ve çağrı yapıyoruz. Lütfen, delilleri karartma şüphesi olan ve bilirkişi ön inceleme raporunda kusurlu bulunan TTK’ya tek başına bu ocağa girme izni ve yetkisini vermeyin” diye konuştu.

“UYARIYORUM”

Bankoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda da “Uyarıyorum. Bilirkişi ön inceleme raporunda kusurlu bulunan, delilleri karatma şüphesi olan Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü yetkilileri, yangının henüz söndüğü Amasra’daki maden ocağına tarafsız ve yetkili gözlemci heyet olmadan girmemelidir” dedi. (ANKA)