Aysun Kayacı babasının cenaze törenine katılmadı

Eski oyuncu Aysun Kayacı’nın babası Selahattin Kayacı hayatını kaybetti. Selahattin Kayacı Üsküdar’da Küplüce Camii’nde düzenlenen cenaze ile son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı, babasının cenazesine katılmadı.

Eski oyuncu ve model Aysun Kayacı’nın bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören babası Selahattin Kayacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayacı için Küplüce Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen ve uzun yıllardır babasıyla küs olduğu bilenen Aysun Kayacı’nın babasının cenazeye katılmadığı görülürken, Selahattin Kayacı’nın yakınları ve arkadaşları katıldı.

Selahattin Kayacı, kılınan cenaze namazının sonrasında Kocatepe mezarlığına defnedildi.

“KIZINI SEVDİĞİNİ VE GURUR DUYDUĞUNU SÖYLERDİ”

Selahattin Kayacı’nın komşusu Hülya Öztürk, “Kızı ile hiç tanışmadım ama kızını sevdiğini, gurur duyduğunu, çok güzel olduğunu ve aklının da iyi olduğunu söylerdi. Çok üzülürdü. Öteki kızı da İngiltere’deydi. Bir gün gelirler diye bekledi. Öyle içinde bir burukluk olurdu hep” dedi.

LONDRA’DA YAŞIYOR

27 Ekim 2012’de bankacı Efe Kapancı ile evlenen Aysun Kayacı Londra’da yaşıyor. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez geçen ağustos ayında Türkiye’ye tatile gelmişti.

Yedi yaşındaki kızı Maya ve eşiyle Bodrum’da tatil yapan Aysun Kayacı’yı hiç kimse tanımamıştı.