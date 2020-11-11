Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) – Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlara giden Tzavellas, Siopis, Bakasetas, Berkan Kutlu ve Efecan Karaca katılmadı. Golcü futbolcu Babacar ise takımdan ayrı koştu.
Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idmanda turuncu-yeşilliler, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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