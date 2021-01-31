Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından

ANTALYA (AA) – Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, zirveden uzaklaşmama adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir rakibe karşı kazandıklarını belirtti.

Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas'ın eksikliğiyle sahaya çıktıklarına dikkati çeken Tokatlı, "Bakasetas'ın yokluğunda nasıl oynayabiliriz onu düşündük ve bugün farklı bir futbol oynadık. Oyuncularımız da bunun bilincinde çok önemli bir reaksiyon verdiler. Rakibe fazla pozisyon vermeden topa hakim olarak, güzel, haklı bir galibiyet aldık. Zirvede kalmak bizim için önemliydi. İnşallah bundan sonraki süreçte o yolda ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Bakasetas'ın yerine yeni transfer yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya ise Tokatlı, "Başkanımız ve transfer komitesi bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda belirlenen net bir şey yok. Transfer olduğu zaman mutlaka haberiniz olacak" ifadelerini kullandı.

– Çalımbay: "Değişik ve şanssız bir maç oldu"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,e dün başladıkları maçı bugün bitirdiklerini hatırlattı.

Dün de saha şartlarına rağmen iyi mücadele ettiklerini dile getiren Çalımbay, "Hakem arkadaşa 6 ve 10'uncu dakikalarda söyledim, 'Maçı iptal edin. Top sekmiyor bile.' diye. Salih Uçan topu aldı, hakemin önünde yere bıraktı top sekmiyor, oynamayalım diye ama devam etti. Ne zaman ki biz gol yedik, birkaç dakika sonra maçı iptal etti." açıklamasında bulundu.

Bugün ilk yarıda iyi oynadıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Sadece bugün yaptığımız şey, defans olarak çıkarken top kaptırmak ve kontratağa yakalanıp gol yemek. Hele ki son yediğimiz gol… İnanamıyoruz. Top auta giderken bizim arkadaşımıza çarpıyor ve gol oluyor. İki tane gol de biz atıyoruz. İkisi de VAR'dan geri dönüyor. Bir tanesine tamam diyelim ama ikincisinin bence ofsaytla bir alakası yok gibi gözüküyor. O yüzden bizim için değişik ve şanssız bir maç oldu. Tabii burada bireysel hata ön plana çıkıyor. Özellikle defansif açıdan böyle hatalar yaparsanız, mağlup olmanız, gol yemeniz mümkündür."

Maçın analizini yaptıklarında, istatistiklerde Alanyaspor'dan daha üstün olduklarının görüldüğünü aktaran Çalımbay, "Mesela Alanyaspor'un bugünkü maçta hiç korneri yok. Bizim kornerlerimiz var. Rakipten daha fazla topla oynamışız. Daha çok şut atmışız. Bir sürü şey var ama önemli olan bunu skora yansıtmaktı. Maalesef onu da bugün yapamadık. İstemediğimiz şekilde, bugün 2-3 gol atmamıza rağmen mağlup olduk." şeklinde görüş belirtti.