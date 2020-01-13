Aytemiz Alanyaspor’dan forvete transfer! Mustafa Pektemek…

Süper Lig’de Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki forvet Mustafa Pektemek’in yeni durağı Aytemiz Alanyaspor oldu.

beIN Sports’un son dakika haberine göre; sezon başında bedelsiz olarak Kasımpaşa’ya transfer olan tecrübeli golcü, ligin ikinci yarısında Alanyaspor için mücadele edecek.

Bu sezon ligde 16 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Pektemek, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta forma giydik.

Sakaryaspor altyapısında yetişen ve 2008’de Gençlerbirliği’ne transfer olan başarılı futbolcu, 2011’de 4 milyon Euro’ya Beşiktaş’a gitti.

2016’da Başakşehir’de kiralık olarak mücadele eden Pektemek, Beşiktaş’ta aradığı forma şansını bulamayınca Kasımpaşa’ya transfer olmuştu.