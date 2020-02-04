Ayten Uncuoğlu kimdir? Ayten Uncuoğlu nereli ve kaç yaşında?

Ayten Uncuoğlu, 1946 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1988 yılında yayınlanan Bir Tren Yolculuğu isimli sinema filmi ile geçen Ayten Uncuoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayten Uncuoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdüanka dizisinde Azimet Demirkan karakterini canlandıran Ayten Uncuoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayten Uncuoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

AYTEN UNCUOĞLU KİMDİR?

Ayten Uncuoğlu, 24 Mayıs 1946 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 1964 yılında TRT Radyo Tiyatrosu kadrosuna dahil olmuştur. Yıldırım Önal, Kerim Afşar, Cüneyt Gökçer, Macide Tanır, Işık Yenersu, Çetin Tekindor gibi isimlerle çalışan Ayten Uncuoğlu, kameralar karşısına 1988 yılında yayınlanan Bir Tren Yolculuğu adlı sinema filmi ile geçmiş, ardından; Çılgın Bediş, Dadı, Haziran Gecesi, Aliye, Kavak Yelleri, Sensiz Olmaz gibi pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Azimet karakterine hayat veren Ayten Uncuoğlu, 1.60 metre boyunda, 64 kilo ve Boğa burcudur.

Ayten Uncuoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zümrüdüanka (Azimet) (TV Dizisi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2019 – Yuvaya Dönüş (Sinema Filmi)

2019 – Avlu (Kör Safiye) (TV Dizisi)

2018 – Hedefim Sensin (Sinema Filmi)

2017 – Aşk ve Mavi (Saadet) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ev Sahibi) (Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Nurten) (TV Dizisi)

2016 – Hanım Köylü (Nuriye Nine) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Adalet) (TV Dizisi)

2015 – Son Mektup (Nene) (Sinema Filmi)

2015 – Sol Şerit (Bedia) (Sinema Filmi)

2015 – Eve Dönüş (Hacer) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Azize) (TV Dizisi)

2014 – Olur Olur (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Dilek Demir) (TV Dizisi)

2014 – Aşkın Kanunu (Kadriye) (TV Dizisi)

2014 – Kadın İşi Banka Soygunu (Anne) (Sinema Filmi)

2013 – Gelmeyen Bahar (Feriha) (Sinema Filmi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Despina) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (Kezban) (Sinema Filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Muhterem) (TV Dizisi)

2011 – Eylül (Aslı) (Sinema Filmi)

2010 – Kurtlar Vadisi Filistin (Abdullahın Annesi) (Sinema Filmi)

2009 – Rina (Perizat) (Sinema Filmi)

2009 – Başka Dilde Aşk (Mürvet) (Sinema Filmi)

2008 – Usta (Ayten) (Sinema Filmi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Kayınvalide) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Latife) (Sinema Filmi)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Ayşe Güngör) (TV Dizisi)

2006 – Sis ve Gece (Madam Eleni) (Sinema Filmi)

2006 – Janjan (Nurcan) (Sinema Filmi)

2004 – Haziran Gecesi (Sadiye) (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (Ayten) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (İkbal Karahan) (TV Dizisi)

2003 – Kırık Ayna (Hicran) (TV Dizisi)

2003 – Hürrem Sultan (Dilbaz Kalfa) (TV Dizisi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Mualla) (TV Dizisi)

2002 – Emanet (TV Dizisi)

2002 – Derya & Deniz (Börülce) (TV Dizisi)

2002 – Canım Kocacığım (TV Dizisi)

2001 – Yeşil Işık (Sinema Filmi)

2001 – Tatlı Hayat (Madam Anjel) (TV Dizisi)

2001 – Nisan Yağmuru (TV Dizisi)

2001 – Maruf (Ebe Kadın) (Sinema Filmi)

2000 – Dadı (Katı Satı) (TV Dizisi)

1999 – Eylül Fırtınası (Nurten) (Sinema Filmi)

1999 – Dilber (Rabia) (TV Filmi)

1998 – Kaçıklık Diploması (Sinema Filmi)

1997 – Sır (Kısa Film)

1996 – 2001 – Çılgın Bediş (Müdire Nazime Hanım) (TV Dizisi)

1995 – Yer Çekimli Aşklar (Sinema Filmi)

1994 – Babam Askerde (Sinema Filmi)

1993 – Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar (Sabahat) (Sinema Filmi)

1992 – Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Fal Baktırmaya Gelen Kadın) (Sinema Filmi)

1991 – İlk Aşk (Sinema Filmi)

1990 – Soğuktu Ve Yağmur Çiseliyordu (Komşu Kadın) (Sinema Filmi)

1989 – Ayaşlı ve Kiracıları (Süsen) (TV Dizisi)

1988 – Bir Tren Yolculuğu (Sinema Filmi)