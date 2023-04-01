Az hasarlı sitenin tepesindeki 5 tonluk demir paratoner söküldü





Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da bazı yapılar ise ayakta kaldı. Antakya ilçesine Serinyol Mahallesinde bulunan, 8er katlı 7 bloktan oluşan ve içerisindeki 670 dairede yaklaşık 2 bin kişinin ikamet ettiği İnci Sitesi, depremi az hasarla atlattı.

Depremde site sakinlerinden yaralanan ya da ölen olmadı. Binaların hasar alan bölümlerinde tadilat başlatan site yönetimi, güvenlik önlemlerini arttırdı.

Bu kapsamda sitenin ön blokunun tepesinde bulunan 5 ton ağırlığında ve 25 metre uzunluğundaki demir paratoner, devrilme ihtimaline karşın büyük bir vinçle yerinden sökülerek indirildi.

ARTÇI DEPREMLER VE FIRTINA DEMİR KULEYİ DEVİREBİLİRDİ

İnci Sitesinin 12 yıl önce inşa edildiğini ve depremde sağlam kaldığını belirten site yöneticisi Semra Miçoğulları, “Sitemiz depremde az hasar gördü. Tek bir kişinin bile burnu kanamadı. Bunun için mutluyuz. Şimdi de güvenlik amaçlı tepede duran 5 tonluk paratoneri söktürdük. Çünkü bölgede devam eden artçı depremler ve fırtınalar, bu demir kuleyi devirebilirdi. Demir kuleyi hem paratoner olarak kullanılıyorduk hem de sitemizin amblemini taşıyordu. Tekrar taktırmayacağız. Artık hurdaya gidecek. Devrilme ihtimalinden çok korktuk. Büyük bir vinç getirip söktürdük. Önemli olan can sağlığımız” dedi. (DHA)