Azerbaycan Başbakanı Esedov, Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Forumu'nda konuştu:

ANKARA (AA) – Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Türkiye'nin bir süre önce iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeni hedefler ile yol haritasını açıkladığını belirterek "Bunun Türkiye'nin küresel ısınmayla mücadelesine katkı yapacağına inanıyoruz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce organize edilen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Esedov ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan temsilciler katıldı.

Azerbaycan Başbakanı Esedov burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını takdir etti.

Türkiye'nin bir süre önce bu hususta yeni hedefler ile yol haritasını açıkladığını anımsatan Esedov, "Bunun Türkiye'nin küresel ısınmayla mücadelesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türk dili konuşan ülkelerin birlik ve kardeşliği hem ülkelerimiz hem de haklarımız hem de bölge için önemli bir etkendir." dedi.

Uzun yıllardır bu "birliği" gösterdiklerini belirten Esedov, Yukarı Karabağ'da Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlanan 44 günlük savaşta Azerbaycan'a manevi destek vermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Türk halkına teşekkür etti.

Esedov, "Savaşın ilk saatlerinden itibaren biz Türkiye'nin desteğini hissettik. Türkiye tüm düzeylerde Ermenistan'ın provokasyonlarını kınadı ve Azerbaycan'ın yalnız olmadığını beyan etti." ifadelerini kullandı.

– Hain düşman Azerbaycan topraklarında çevre terörü gerçekleştirmiştir

Ermenistan'ın 30 yıllık işgal döneminde çevreye verdiği zararlara dikkati çeken Esedov, şunları kaydetti:

"Hain düşman 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan topraklarında çevre terörü gerçekleştirmiştir. Maalesef kadim tarih, özgün maddi ve kültürel miras, kendine has bitki ve hayvan, zengin madenlere sahip Karabağ vahşice istismar edilmiştir. Bölgenin ormanlık alanları bilinçli şekilde yok edilmiş, verimli toprakları ve su kaynakları ekolojik ve radyoaktif kirliliğe maruz bırakılmıştır. Uzun yıllar topraklarımızı yasa dışı iskan eden düşman buraları terk ettiğinde ağaçlarımızı kesmiş, ormanlarımızı yok etmiştir."

– "Bu topraklar 'Yeşil Enerji' bölgesine dönüştürülecek"

İşgalden kurtarılan bölgelerin ekolojik olarak eski haline dönmesi için kapsamlı tedbirler alınacağını kaydeden Esedov, "Bu topraklar 'Yeşil Enerji' bölgesine dönüştürülecek. Göçmenler 'büyük dönüş programı' kapsamında kendi ata yurtlarına dönecekler." diye konuştu.

Esedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı 2030 Milli Öncelikler Programı'nda temiz çevre ve yeşil büyüme ilkelerinin yer almasının tesadüf olmadığını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke sınırlarının kapalı olduğu bir dönemde Türk dili konuşan ülkelerin böyle bir toplantıyı yapmasının sembolik önemi olduğunu ifade eden Esedov, forum katılımcısı ülkelerle farklı alanlarda faydalı iş birliklerini sürdürdüklerini ve bu tip ilişkilerin bölgenin jeopolitik manzarasında olumlu değişikliklerin yaşanmasını sağladığını belirtti.

"Azerbaycan küresel iklim değişiklerinin etkilerinin azaltılması girişimlerine katkı olarak 2030'a kadar sıcaklık etkisi oluşturan gazların emisyonunu yüzde 35 azaltma hedefi belirlemiştir." diyen Esedov, Paris Anlaşması'nın uygulanmasının, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için önem arz ettiğini ve emisyonların azaltılmasına olanak sağlayacak yol haritası fonksiyonu taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Azerbaycan'da fidan dikme etkinliğini hoş izlenimlerle hatırladığını kaydeden Esedov, bu etkinliklerin iklim değişikliğiyle mücadelede büyük rol oynayacağına inandığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, günün anlam ve önemi dolayısıyla Azerbaycan Başbakanı Esedov'a plaket takdim etti.