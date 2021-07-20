Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Moskova’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.
Cumhurbaşkanı Aliyev’i Moskova’daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir araya geldiği ve iki lider arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.
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